«Поставьте рядом Лолиту и всяких… Печаль да слезы»: Вика Цыганова раскритиковала современную культуру

Вика Цыганова резко высказалась о современной культуре в России. В своем Telegram-канале певица вспомнила об артистах времен СССР и сравнила их с представителями отечественного шоу-бизнеса фразой: «Печаль да слезы».

Артистка известна своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей. Вика Цыганова не скрывает своего возмущения творчеством и поведением современных звезд и считает, что в последнее время российский шоу-бизнес опустился «ниже плинтуса». По мнению певицы, «Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» «не являются выдающимися» артистами и «русскими по духу людьми».

В личном блоге Вика Цыганова решила вспомнить о народной артистке СССР Элине Быстрицкой, которая 4 апреля могла бы отпраздновать свой день рождения. Певица опубликовала кадры, на которых актриса исполняет песню к роману «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Артистка восхитилась благородством знаменитости, олицетворяющей «культуру, которую у нас украли». Вика Цыганова раскритиковала представителей современного шоу-бизнеса, которым, по ее мнению, очень далеко до таких артистов советских времен, как Элина Быстрицкая.

«Посмотрите, люди, порадуйтесь, какие были актрисы. Стать, дух, великолепная школа, речь, дикция, костюм, все это — культура. Культура, которую у нас украли. Поставьте рядом Лолиту и всяких так называемых артисток… Печаль да слезы. А им все Божья роса…» — заявила Вика Цыганова.

Ранее сообщалось о том, что бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков назвал российскую эстраду «позорищем».