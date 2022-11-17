03:32, 17 ноября 2022
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Экс-худрук МХАТа назвал российскую эстраду позорищем
Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков, более знакомый московским театралам как основатель «театра без цензуры» «Практика», раскритиковал отечественную эстраду за ее сомнительную модель поведения.
По мнению мэтра, российская культура сегодня – во времена острых геополитических разногласий со всем остальным миром – должна демонстрировать новые, здоровые и идеологически правильные проявления.
«Меня не устраивает культурная элита, диктующая нам модели поведения! – прямо заявил Бояков. Все эти голубые огоньки… Я говорил об этом десятилетиями. Это – позорище!»
Согласны с Эдуардом. Порой, отражать происходящее сегодня сподручнее ненормативной лексикой из арсенала «Практики».
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://news.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: