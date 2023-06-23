«Побывала у отличного хирурга»: 74-летняя Алла Пугачева перенесла новую пластическую операцию

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Поговаривают, за время, проведенное там, знаменитость перенесла множество омолаживающих процедур. Вот почему сейчас 74-летнюю исполнительницу хита «Арлекино» с трудом можно узнать. Недавно в Сети появились кадры, подтверждающие подобные сообщения.

В личном блоге артист Максим Леонидов поделился фотографией с Пугачевой и рассказал о том, что она посетила его концерт в Израиле. Как оказалось, певица была в восторге от проведенного мероприятия и дала ему высокую оценку.

«Алла Борисовна впервые побывала на моем концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошел домой гордиться», — написал мужчина.

К слову, внимание публики привлек внешний вид Аллы Борисовны. Пользователи Сети отметили, что знаменитость избавилась от морщин на лбу при помощи ботокса и увеличила губы.

«До концерта Леонидова Пугачева, видимо, побывала у отличного хирурга. Выглядит лучше, чем при жизни Миронова», — написали подписчики.

Ранее певица Лайма Вайкуле объяснила, почему уехавшая из РФ Алла Пугачева хранит молчание. Высказывание артистки читайте в этой статье.