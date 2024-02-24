Поставили неутешительный диагноз: ставший отцом в пятый раз Дмитрий Тарасов попал в больницу

Недавно Дмитрий Тарасов вновь стал отцом. Его супруга, модель Анастасия Тарасова родила сына. Но радость от пополнения в семье омрачилась проблемами со здоровьем. Футболист попал в больницу из-за болей непонятного происхождения.

Обследование показало, что причина болей — корешковый синдром поясничного отдела позвоночника. Данный диагноз требует тщательного лечения, в противном случае он грозит неприятными последствиями.

«Всем здоровья, друзья! Берегите себя», — написал 36-летний футболист на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Врачи рекомендуют спортсмену избегать чрезмерных нагрузок и стрессов. Только так, по их мнению, можно победить недуг.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз. 15 февраля супруги стали родителями в четвертый раз — футболист присутствовал на родах и поддерживал жену. Также у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.