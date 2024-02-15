Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями в четвертый раз

15 февраля в семье 29-летней модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова появился на свет четвертый ребенок. Роды прошли в одной из клиник Москвы.

О радостном событии Тарасов рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Он присутствовал на родах и поддерживал свою супругу в важный момент.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Четвертая беременность Анастасии протекала тяжело. Модель признавалась, что устала и с нетерпением ждет, когда же их малыш уже появится на свет.

Модель рассказывала, что всегда рожала раньше срока. Но врачи ей сказали, что малыш появится на свет только 28 февраля. Из-за этого Костенко расстроилась и даже заплакала, но, как оказалось, напрасно.