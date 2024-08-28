Поставили на себе черную метку: карьере братьев Меладзе в России предрекли крах
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Певец Валерий Меладзе окончательно уничтожил свою карьеру в России после совместной фотографии с солистом группы «Би-2» Егором Бортником* (Лева, признан иноагентом на территории РФ), назвавшим россиян «животными» и «убийцами». Такое мнение высказал журналист и общественный деятель Вадим Манукян.
По его словам, совместным снимком с иноагентом в Юрмале братья Константин и Валерий Меладзе поставили на себе черную метку.
«Фото с предателем – выражение своей гражданской позиции. Костя раньше молчал, он оказался мудрее младшего брата. Валерий уже высказался сполна в Дубае», - сказал Манукян в беседе с Абзацем.
Как отметил общественник, братья Меладзе использовали Россию в качестве кормушки для заработка и пытались вернуться через влиятельных друзей. По его мнению, теперь им это не удастся.
Ранее сообщалось, что похудевший Константин Меладзе впервые вышел в свет после развода с Верой Брежневой. В Юрмале состоялся концерт Валерия Меладзе, где и была сделана скандальная фотография с Бортником*.
*Признан иностранным агентом на территории России