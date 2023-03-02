«Поставили клеймо»: Лариса Долина боится за 12-летнюю внучку

67-летняя певица Лариса Долина заявила о наличии единственного страха относительно 12-летней внучки. Девочка выбрала путь, глядя на знаменитую исполнительницу, и из-за этого ей может быть трудно.

В 4 года ребенка отдали в академию мюзикла и в «Непоседы». С семи лет она ходит в музыкальную школу. Дополнительно с девочкой занимается сама Долина – это дает свои результаты.

Певица утверждает, что выступать на сцене хочет сама внучка.

«Я не настаиваю ни в коем случае. Она с пеленок видит меня на сцене и все решила для себя», - сообщила Долина.

Несмотря на талант, ребенку может быть трудно – к родственникам знаменитостей относятся более пристрастно. Долина опасается, что так будет и в случае с внучкой.

«Я очень не хочу, чтобы на ней клеймо поставили. Я не хочу, чтобы ее называли внучкой Долиной», - поделилась артистка переживаниями с Пятым каналом.

Ранее сообщалось, что Долина проиграла звание «Певицы года» молодой исполнительнице.