Больше не лучшая: 67-летнюю Долину «подвинула» молодая исполнительница на премии «Виктория»

В первый день весны в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Виктория», на которой были награждены лучшие представители российского шоу-бизнеса в разных номинации. На красной дорожке засветились Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ольга Серябкина, Клава Кока, Игорь Крутой, Игорь Николаев и многие другие отечественные артисты. После оглашения решения экспертного жюри журналисты окружили народную артистку РФ Ларису Долину, которая в этом году ушла с мероприятия без заветной статуэтки.

Певица была номинирована на звание «Певицы годы», вот только заполучить его в этот раз ей не удалось. Джазовая исполнительница проиграла Анне Асти, о которой в последнее время все чаще стали говорить в шоу-бизнесе. По признанию Долиной, мероприятие ей понравилось, и то, что ее не наградили, нисколько не испортило ее впечатление от вечера. Лариса Александровна считает, что «ее время пришло».

«Время прошло. Я давно была лучшей певицей. Поэтому отдаю все свои премии молодым талантливым девочкам», - прокомментировала свое поражение артистка Пятому каналу.

При этом Долина подчеркнула, что не собирается теперь прекращать бороться за другие награды. По ее словам, крайне важно, чтобы и спустя много лет на сцене ее заслуги замечали и отмечали на премиях. Это признак того, что упорная работа проделана не зря.

К слову, победительница в номинации «Певица года» в этом году Анна Асти после ухода из дуэта Artik & Asti действительно стала в разы популярнее. После начала сольной карьеры она успела записать несколько успешных дуэтов с именитыми артистами, а также выпустить много хитов. Большую роль в ее продвижении сыграл Филипп Киркоров, который не только сотрудничает с ней, но и теперь каждый раз расхваливает ее на всех телешоу.

Однако, как сообщил бывший директор Киркорова, делает он это далеко не за «спасибо». Леонид Дзюник уверен, что за дуэт с Филиппом состоятельный супругу Анны заплатил около 215 миллионов рублей. Именно такую сумму вокалист раньше запрашивал у артистов, которые хотели спеть с ним.