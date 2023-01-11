Поставила условие: Ксения Бородина заявила, что останется в «Доме-2», если ей будут хорошо платить

Ксения Бородина уже много лет является ведущей одного из самый скандальных реалити-шоу «Дом-2». На проекте уже сменилось много поколений участников, но только артистка остается на своем месте и даже не думает уходить. За последнее время телестройку покинули многие телеведущие по разным причинам. А недавнее объявление Влада Кадони о том, что и он больше не появится в «Доме-2», заставило поклонников задуматься – стоит ли ждать подобного заявления от Бородиной?

Ксения довольно активно ведет свои социальные сети и часто общается с подписчиками. Недавно она в очередной раз ответила на их вопросы и рассказала, почему до сих остается в реалити. По словам Бородиной, ей хорошо платят. А уйти она может только, если ей урежут зарплату.

«Меня может испугать, только если мне платить будут плохо, тогда и нет смысла. Всего остального я уже отбоялась в свое время», - заявила телеведущая.

Напомним, что в 2021 году «Дом-2» перестали показывать на ТНТ, и проект перешел на телеканал «Ю». Ведущими очередного нового сезона стали Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Однако недавно звезда «Битвы экстрасенсов» заявил об уходе, а Орлова была вынуждена покинуть пост из-за скорых родов.

Ранее стало известно, что экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони попал в больницу. Ему сделали сложную операцию на позвоночнике. Спустя несколько дней он вышел на связь и прокомментировал свое самочувствие.