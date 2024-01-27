Поставила точку на этом: Дарья Мороз больше не планирует сниматься в постельных сценах

Актриса Дарья Мороз больше не намерена участвовать в постельных сценах во время съемок кинокартин. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА.

В беседе с ведущей Мороз отметила, что в своем режиссерском дебюте специально включила такую сцену с собой, чтобы наконец-то покончить с ними навсегда.

«Что я хотела сказать. Я хотела сказать, ребята, этим я для себя подвести черту. <…> Ну в самом деле. Ну сколько можно?» — объяснила артистка.

Дарья стала получать массу подобных предложений после съемок в сериале «Содержанки». Но при этом не многие из них были такими же качественными, чтобы заинтересовать актрису. В целом Мороз не просто сниматься в постельных сценах, однако она всегда относилась к этому как к работе.

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