Актер Павел Деревянко рассказал, как 8 дней лежал в гробу на съемках фильма «Конец славы»

Актер Павел Деревянко рассказал о съемках фильма «Конец славы», в котором сыграл главную роль. В новом выпуске шоу «Кстати» в VK Видео он отметил, что на протяжении восьми дней ему приходилось работать в гробу, и это было у него в жизни уже в третий раз.

В новой киноленте Деревянко воплотил образ звезды, которая в какой-то момент теряет популярность. Чтобы вновь стать известным, герой Павла решает инсценировать свою смерть. Однако в итоге оказывается запертым в гробу под землей.

По словам артиста, это был не первый раз, когда ему пришлось играть в подобных условиях. На этих съемках в гробу Павел чувствовал себя спокойно, иногда ему даже хотелось спать. Он подчеркнул в беседе с ведущими, что у него нет клаустрофобии, и это сыграло ему на руку. Что касается трудностей, то Деревянко приходилось на протяжении всего процесса удерживать состояние человека, который прощается с жизнью. Это было сложно. Всего «горизонтальные» съемки длились восемь дней.

Отметим, что изначально фильм был задуман, как комедия. Но уже в процессе стало ясно, что в нем есть глубокий смысл. Правда, от этого он не стал менее забавным. Павел признался, что при просмотре даже несколько раз всплакнул от смеха. По словам актера, в итоге лента получилась немного «артхаусной», и на монтаже многие сцены были вырезаны.

Ранее Павел Деревянко сообщил, что не учил текст для съемок в фильме «Холоп-2».