«Поставила себе нити»: Дана Борисова раскрыла историю появления грубого шрама на шее

Телеведущая и блогер Дана Борисова откровенно рассказала о происхождении грубого шрама на шее. Она опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что стала жертвой неудачной пластической операции, и заверила, что никогда не ложилась под скальпель хирурга.

По словам Борисовой, на шее у нее остались следы от косметологической процедуры, к которой она прибегает очень часто.

«Я делаю процедуру, о которой много раз говорила. Очень люблю эту процедуру — это лифтинговые нити. Они рассасываются сами, эффекта от них хватает на год. Накануне съемки я поставила себе нити», - разоткровенничалась 48-летняя Дана в своем блоге.

Она подчеркнула, что не стесняется процедур красоты, поэтому не стала гримировать следы от них.

«Операций на лице я пока не делала», — заверила Борисова.

Ранее Дана Борисова сообщила об отъезде из России. Артистка уточнила, что уехала на месяц в Латинскую Америку для съемок в проекте, название которого пока держится в секрете.