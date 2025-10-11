Поставила перед фактом: Никас Сафронов рассказал, как дал отворот поворот невесте с двумя чемоданами

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru о том, как ему однажды пришлось выставить из дома непрошенную невесту с чемоданами. Однако на улице девушка не осталась — деятель культуры снял ей номер в гостинице и оплатил билет домой.

По словам Никаса, в одной из газет был объявлен конкурс на звание его невесты. И как то раз художник столкнулся лицом к лицу с потенциальной избранницей. Девушка заявилась на порог его квартиры с двумя чемоданами. Однако Сафронов не растерялся и сумел деликатно отказать ей.

«Я прихожу домой, стоит девушка с двумя чемоданами. Говорит: "Приехала по объявлению, замуж за вас выходить. Но вы не думайте, что я с вами вступлю в отношения. Я должна у вас пожить месяца два-три, привыкнуть, узнать". Я оплатил ей сутки в гостинице и билет домой», — поделился историей Никас.

Ранее художник рассказал, с каких звезд он не хочет писать портреты. Он не стал бы работать с теми артистами, которые прибегали к пластическим операциям.