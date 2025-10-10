«Не берусь»: Никас Сафронов рассказал, с каких звезд он не хочет писать портреты

Никас Сафронов не берется писать портреты звезд, которые делали пластику. Об этом сообщает NEWS.ru.

Художник Никас Сафронов рассказал, что негативно относится к пластическим операциям. По его словам, некоторые его клиенты даже не узнают себя на его портретах. Именно поэтому художник старается не браться за подобные заказы.

«Иногда люди капризные, когда они себя плохо узнают в силу того, что делают пластику, операции. Я стараюсь не браться за такие портреты или хотя бы просматриваю, как они выглядели в молодости и использую это», — объяснил он.

В качестве примера он привел мать актера Сильвестра Сталлоне Жаклин, которая изменила свое лицо до неузнаваемости.

«Мама Сильвестра Сталлоне так натянула кожу лица, что похожа на Майкла Джексона», — добавил Сафронов.

