«Поставила молитву»: Кудрявцева поделилась переживаниями после ухода от мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как прослушала молитву «Отче наш» в гримерке 12 раз. Звезда сделала признание после откровенного заявления об уходе от мужа-хоккеиста. Об этом пишет издание «ДНИ.РУ».

Новый год расстроил известную телеведущую. События следуют одно за другим, наваливаясь на хрупкие плечи звезды. Общественность шокирована тем, что знаменитость приняла решение расстаться с мужем Игорем Макаровым. В то время как Лера Кудрявцева пока не спешит раскрывать конкретные причины разрыва, она сохраняет молчание.

Известно, что новогодние каникулы звезда решила провести в Дубае, взяв с собой свою дочь Марию. Многие тогда подумали, что в семье Леры Кудрявцевой что-то не так, поскольку Игорь Макаров, моложе звезды на 16 лет, не отправился с ними. После возвращения в Москву блондинка опубликовала волнующий пост о разводе, который состоял всего из семи слов.

После этого казалось, что у ведущей появилось настроение. Она стала чаще общаться с подписчиками и размещать посты в своем микроблоге. Недавно Лера Кудрявцева открылась перед своими фанатами, рассказав историю, случившуюся с ней во время подготовки к работе.

«Однажды на «гриме» я поставила молитву «Отче наш» 12 раз (не помню, что тогда произошло, но так было мне надо)», — написала Лера.

После завершения молитвы Лера Кудрявцева взглянула на свое отражение. Однако ожидания и реальность оказались несовместимыми.

«Поднимаю глаза и вижу в зеркале попа», – добавила телеведущая.

Ранее мы писали о том, что продюсер Андрей Разин отреагировал на новость о разводе телеведущей Леры Кудрявцевой с мужем Горем Макаровым после 10 лет брака. Соответствующий комментарий появился в соцсетях.