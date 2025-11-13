«Поставила „галочку“»: Светлана Ходченкова объяснила, почему не построила карьеру в Голливуде

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, почему перестала сниматься в зарубежном кино и не захотела строить карьеру в Голливуде. По ее признанию, у нее никогда не было сильного желания завоевать иностранного зрителя. Об этом она сообщила в интервью PeopleTalk.

Несколько лет назад Светлана активно участвовала в съемках зарубежных картин. Причем российской актрисе предлагали не только второстепенные, но и главные роли. Она работала моделью во Франции и Японии, сотрудничала с известными голливудскими звездами, но в какой-то момент прекратила пытаться пробиться за границей. Оказалось, что это решение Ходченкова приняла осознанно.

«Не было сильного желания. Съемочный процесс там и здесь ничем не отличаются. Я пережила этот опыт и поставила „галочку“, пока амбиций двигаться в этом направлении дальше нет», — призналась актриса.

К слову, сейчас Светлана активно снимается в российских проектах и охотно говорит о своей карьере. А вот личную жизнь знаменитость скрывает. По слухам, она тайно вышла замуж. Но в новом интервью Ходченкова ни слова не сказала о возлюбленном. Напротив, она отметила, что любит проводить время в одиночестве.

«Я интроверт абсолютно. Большие компании мне неинтересны. Зато выходные я с удовольствием провожу одна, а могу и куда-то поехать с подружкой», — поделилась Светлана.

Ранее Светлану Ходченкову внесли в украинскую базу «Миротворец».