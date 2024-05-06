«Поставил условие»: Бабочка Люся Чеботина рассказала, как ее участие в «Маске» раскрыл Филипп Киркоров

Певица Люся Чеботина стала бронзовым призером шоу «Маска». Артистка на протяжении всего сезона обводила жюри вокруг пальца, выступая на сцене в костюме Бабочки. Однако один судья все же догадывался, что исполнительница хита «Солнце Монако» участвует в проекте. Филипп Киркоров даже поставил подруге условие, но ей пришлось ему врать.

С Филиппом Люся уже довольно давно находится в теплых отношениях. Они не только помогают друг другу в работе, но и встречаются как друзья. По словам Чеботиной, ей было очень тяжело не говорить певцу правду, скрывать свою причастность к «Маске». Но она старалась всеми силами сохранить тайну своей личности в шоу.

«Филипп Киркоров меня «раскусил» — он подошел ко мне на выступлении в Кремле и поставил условие, что мы прямо сейчас спорим — и, если я проигрываю, веду его на шопинг. Говорит, «смотри мне в глаза, это ты в «Маске»?» - рассказала Люся сайту StarHit.

Артистка поделилась, что Киркоров был очень близок к правде, но все-таки недостаточно. Он считал, что Чеботина скрывалась в костюме Кактуса. На Бабочку он не думал.

Врала, как оказалось, певица не только Филиппу, но и остальным знакомым. Она призналась, что, когда у нее спрашивали про «Маску», она тут же заявляла, что у нее бешеный график, в который невозможно вписать участие в телевизионном проекте. А на самом деле она проводила ночи в павильоне, репетировала танцы и делала все, чтобы дойти до финала.

Ранее стало известно, кто стал новым победителем шоу «Маска».