«Глупая смерть»: раскрыт победитель пятого сезона шоу «Маска»

На телеканале НТВ вышел финальный эпизод пятого сезона шоу «Маска». Победительницей проекта стала солистка группы Artik & Asti, певица Севиль Велиева.

Третье место в шоу досталось Люсе Чеботиной в костюме Бабочки. За победу в итоге боролись участники в масках Кота и Енота. Тимур Родригез и Сергей Лазарев отдали свои за голоса за Кота, но Дима Билан, Валерия, Регина Тодоренко и Филипп Киркоров посчитали, что лучшим был Енот. Котом, как и думали члены жюри, оказалась Ани Лорак — ей досталось второе место.

Тимур Родригез высказал предположение, что под маской Енота скрывается Севиль. Он заявил, что упадет в обморок, если окажется прав.

И его предсказания сбылись. Правда, обошлось без потери сознания. Победительница пятого сезона шоу Севиль призналась, что очень сильно волновалась на финальном голосовании и даже начала плакать.

«И я думала: какая глупая будет смерть — задохнуться в маске от слез. Но мы выжили. Я счастлива, у меня дрожат ноги», — заявила она.

Певица исполнила на бис балладу Селин Дион Surrender — именно ее она спела в начале вечера.

Филипп Киркоров выразил восхищение актерскими навыками Севиль, которая держала весь сезон членов жюри в неведении.

«Я преклоняюсь перед твоим талантом. Это заслуженная победа на все сто процентов. Браво!», — сказал бывший муж Аллы Пугачевой.

Четвертое место в шоу досталось Змею Горынычу. Под этой майской скрывалось комедийное трио — Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

Ранее создатели шоу «Маска» рассказали о самых сложных костюмах участников.