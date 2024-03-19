Поставил фонограмму: назван виновный в слезах певицы Спиридоновой на концерте Рубальской

Певица Анастасия Спиридонова рассказала, кто виноват в ее слезах на концерте поэтессы Ларисы Рубальской. Звезда «Голоса» раскрыла подробности выступления, после которого ушла в расстроенных чувствах из-за фонограммы. Об этом пишет mk.ru.

Неприятный инцидент, произошедший на московском концерте Ларисы Алексеевны, обсуждают многие. Вечер был наполнен выступлениями гостей, в числе которых была и певица Анастасия Спиридонова из «Голоса». Однако во время ее выхода случилось непредвиденное происшествие: фонограмма зазвучала одновременно с живым исполнением, что услышали зрители.

Спиридонова, растерянная ситуацией, покинула сцену в слезах. Она утверждает, что была готова выступать живьем и даже проверяла качество звука на репетиции. Для нее было неожиданностью, что во время выступления ей подложили «фанеру». Они подумали на звукорежиссера, который работал во время концерта, но оказалось, что это был не он. Тем более что подобной записи у него и не было.

«Мой директор стал выяснять подробности произошедшего. Ему сказали, что запускал музыку в этот вечер не звукорежиссер, а другой человек. Именно он и включил мне «плюс», – поделилась девушка.

Спиридонова выразила благодарность коллегам, которые поддержали ее за кулисами. Она отметила Анну Резникову и Алену Петровскую, которые после нее выходили на сцену.

«Все знают, что я люблю петь и всегда работаю живьем. Об этом в шоу-бизнесе знают все», – добавила певица.

СМИ отметили, что сама поэтесса пока никак не прокомментировала скандал на своем концерте. Лариса Рубальская не стала рассказывать о случившемся, а предпочла молчать.

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