passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 февраля 2024, 22:09
1 мин.

«Поставил актрису высшей категории в массовку»: Поргина рассказала о травле в «Ленкоме»

Поргина заявила, что в «Ленкоме» ее унижали ролями и зарплатой в 50 тысяч.
«Поставил актрису высшей категории в массовку»: Поргина рассказала о травле в «Ленкоме»

© Kashaev Pavel/East News

Актриса Людмила Поргина рассказала о травле в «Ленкоме». Она обвинила директора театра Марка Варшавера в том, что тот «унижал смехотворными ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей».

Об этом Поргина рассказала сайту Kp.ru.

«Меня довел и затравил директор театра Марк Варшавер, поставив меня, актрису высшей категории в массовку», - призналась вдова актера Николая Караченцова.

Спустя некоторое время Поргина приняла решение написать заявление об увольнении по собственному желанию. Варшавер не стал удерживать актрису.

Сейчас она занята внуками и собаками, ездит в театры, посещает спектакли режиссера Александра Калягина.

Ранее Поргина рассказывала, что строительство музея Караченцова задерживается из-за проблем с канализацией. Музей планируют возвести в подмосковной Валентиновке: уже составлен план дома, есть договоренность со строительной компанией. По словам артистки, решить вопрос с канализацией быстро не получится, но она настроена «закончить вопрос».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Людмила Поргина
театр
Марк Варшавер