«Поставил актрису высшей категории в массовку»: Поргина рассказала о травле в «Ленкоме»

Актриса Людмила Поргина рассказала о травле в «Ленкоме». Она обвинила директора театра Марка Варшавера в том, что тот «унижал смехотворными ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей».

Об этом Поргина рассказала сайту Kp.ru.

«Меня довел и затравил директор театра Марк Варшавер, поставив меня, актрису высшей категории в массовку», - призналась вдова актера Николая Караченцова.

Спустя некоторое время Поргина приняла решение написать заявление об увольнении по собственному желанию. Варшавер не стал удерживать актрису.

Сейчас она занята внуками и собаками, ездит в театры, посещает спектакли режиссера Александра Калягина.

Ранее Поргина рассказывала, что строительство музея Караченцова задерживается из-за проблем с канализацией. Музей планируют возвести в подмосковной Валентиновке: уже составлен план дома, есть договоренность со строительной компанией. По словам артистки, решить вопрос с канализацией быстро не получится, но она настроена «закончить вопрос».