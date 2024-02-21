«Дело застопорилось из-за канализации»: Поргина отложила строительство музея Караченцова

Актриса Людмила Поргина отложила строительство музея мужа Николая Караченцова. Для этих целей планировали построить особняк в подмосковной Валентиновке, но стройку не начали из-за отсутствия канализации.

Подробности сообщает PROZVEZD.

Актриса уже договорилась о работах со строительной компании, есть план дома.

«Но дело застопорилось из-за канализации. В нашем поселке городского типа ее просто нет», - поделилась Поргина.

Она предположила, что проводить канализацию в ближайшее время не будут, а это «очень серьезная проблема». Решить вопрос в короткие сроки вряд ли получится, считает Поргина, но настроена «закончить этот вопрос».

Актриса рассказала, что в качестве канализации в Валентиновке используют сливные ямы. У Поргиной тоже есть такая – ее приходится периодически чистить, вызывать специальную машину.

«Наш поселок находится в паре километров от Москвы… Масса людей, которые просто выливают все это в речку, в овраг, в пруд», - сказала она и сообщила об отсутствии контроля.

Ранее Поргина заявляла, что собирается продать квартиру Караченцова в Москве за 300 млн рублей. Деньги она планировала вложить в строительство музея.