«Постарел сильно»: Сергей Безруков напугал поклонников болезненным видом

Миллионы поклонников пристально следят за жизнью и творчеством актера Сергея Безрукова. Звезду можно увидеть не только в кино и на театральной сцене, но и в рекламе. В последнее время фанаты отмечают, что мужчина сильно постарел.

Многие из поклонников артиста недовольны, что он мелькает на ТВ в качестве модели для рекламы товаров и услуг. Одна из пользовательниц Сети публично высказала недовольство поведением Сергея. Она отметила, что он руководит театром и играет, снимается в кино. Женщина задается вопросом, зачем «позориться» и «хоронить себя как артиста в рекламе».

«Безрукова никак не пойму. Не очень узнала его. Постарел сильно. Впечатление такое, что реклама его добила. На себя стал не похож», – цитирует комментарии на дзен-канале Наталии Солдатовой портал BLITZ+.

Другая подписчица поддержала мнение женщины.

«Жаль Безрукова, реклама съела его лицо, талант, его фильмы», – написала она.

Сам актер пока никак не прокомментировал недовольство фанатов. Он предпочитает не отвечать на критику и появляется в соцсетях только для того, чтобы поделиться новостями о творчестве.

Ранее мы писали о том, что актер Сергей Безруков тайно обвенчался с известным режиссером. Напомним, что артисту в этом году исполняется 50 лет. Видимо, в честь этого знаменательного события, его гражданская жена, режиссер Анна Матисон решила подарить ему, «официальные» отношения. Пара находится в любовной связи уже без малого восемь лет.