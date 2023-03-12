Актёр Сергей Безруков тайно обвенчался с известным режиссером
Сергей Безруков и Анна Матисон тайно обвенчались в одной из московских церквей .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@kpru»
Одному из известнейших российских актёров Сергею Безрукову в этом году исполняется 50 лет.
Видимо, в честь этого знаменательного события, его гражданская жена, режиссёр Анна Матисон решила подарить ему, «официальные» отношения.
Пара находится в любовной связи уже без малого восемь лет. Напомним, на сегодняшний день этот союз длится немногим меньше, чем предыдущий официальный брак Сергея с Ириной Безруковой.
Впрочем, за десять лет Ирина так и не смогла родить детей от актёра. Не помогло даже искусственное оплодотворение.
Недавно в соцсетях у Сергея появились фотографии с торжественного венчания в одной из столичных церквей. Новоявленные супруги на фото буквально сияют от счастья.
Одной из первых обратившихся к Безрукову и Матисон с поздравлениями оказалась народная артистка России и вдова Олега Табакова Марина Зудина.
Тепле отношения с Сергеем появились у Зудиной после их знаменитого дуэта в спектакле «На каждого мудреца довольно простоты».