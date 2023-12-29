Постарел на 10 лет: Иосиф Пригожин показал фото с волосами и накладными усами

Дело в том, что для роли Иосифа специально сделали старше лет на 10. Ему приклеили не густые каштановые волосы, как до этого, а редкие, вьющиеся и тусклые. Также появилась растительность и на лице Пригожина – ему прикрепили усы. В Сети поклонники отметили, что в таком образе он больше похож не на мужа, а на отца Валерии, которая, к слову, наоборот, с гримом для фильма стала выглядеть еще свежее, чем обычно.

Ранее певица Валерия рассказала, что не спит с Иосифом Пригожиным в одной постели, и объяснила причину.