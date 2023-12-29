Постарел на 10 лет: Иосиф Пригожин показал фото с волосами и накладными усами
Продюсер Иосиф Пригожин нашел повод показать себя с волосами и накладными усами.
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Продюсер Иосиф Пригожин показал себя с поседевшими волосами и накладными усами. Гримеры специально состарили его ради фильма «Я тебя люблю — Je t'aime».
Поклонники уже привыкли видеть супруга певицы Валерии с гладко выбритым лицом и лысиной вместо пышной шевелюры. Уже много лет он не изменяет себе и не идет ни на какие эксперименты со внешностью. Неожиданные образы Пригожин соглашается примерять лишь в рамках работы. Например, на съемках программы НТВ «Звезды сошлись» он как-то надел парик. Тогда фанаты отметили, что он будто помолодел. И недавно в кинокартине «Я тебя люблю — Je t'aime» продюсер решил повторить тот опыт, но вышло уже менее удачно.
Дело в том, что для роли Иосифа специально сделали старше лет на 10. Ему приклеили не густые каштановые волосы, как до этого, а редкие, вьющиеся и тусклые. Также появилась растительность и на лице Пригожина – ему прикрепили усы. В Сети поклонники отметили, что в таком образе он больше похож не на мужа, а на отца Валерии, которая, к слову, наоборот, с гримом для фильма стала выглядеть еще свежее, чем обычно.
Ранее певица Валерия рассказала, что не спит с Иосифом Пригожиным в одной постели, и объяснила причину.