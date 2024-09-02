НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2024, 10:44
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Постарел из-за стресса? Муж Бабкиной показал себя седым и лысым после сообщений о романе певицы

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор стал седым и лысым в 44 года.
Постарел из-за стресса? Муж Бабкиной показал себя седым и лысым после сообщений о романе певицы

© Starface.ru

Поклонники певицы Надежды Бабкиной обсуждают ее изменившегося гражданского мужа Евгения Гора. Мужчина вышел на связь в социальной сети с лысой макушкой и седыми короткострижеными боками.

Слухи о проблемах в отношениях Бабкиной и Гора ходят давно. В кулуарах и в Сети говорили, что артистка увлеклась новым возлюбленным – молодым помощником Сергеем Рябовым. И хоть сама она это опровергает, фанаты все равно считают, что их связывает не только дружеское и деловое общение.

На фоне всех этих сообщений пользователи обратили внимание, как изменился Евгений Гор. 44-летний мужчина резко постарел. Не исключено, что он стал стремительно терять волосы, поэтому решил их сбрить. По предположениям поклонников, Евгений испытывал сильный стресс из-за новостей о своей жене, поэтому и стал выглядеть как ее ровесник.

Постарел из-за стресса? Муж Бабкиной показал себя седым и лысым после сообщений о романе певицы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что у Надежды Бабкиной был конфликт с помощником Рябовым. Он даже решил уволиться из театра. Однако сейчас они вновь наладили общение. В середине августа артистка публично поздравила его с днем рождения, опубликовав совместное фото.

Ранее Надежда Бабкина раскрыла секрет своей моложавой внешности.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Надежда Бабкина
Евгений Гор
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