Постарел из-за стресса? Муж Бабкиной показал себя седым и лысым после сообщений о романе певицы
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Поклонники певицы Надежды Бабкиной обсуждают ее изменившегося гражданского мужа Евгения Гора. Мужчина вышел на связь в социальной сети с лысой макушкой и седыми короткострижеными боками.
Слухи о проблемах в отношениях Бабкиной и Гора ходят давно. В кулуарах и в Сети говорили, что артистка увлеклась новым возлюбленным – молодым помощником Сергеем Рябовым. И хоть сама она это опровергает, фанаты все равно считают, что их связывает не только дружеское и деловое общение.
На фоне всех этих сообщений пользователи обратили внимание, как изменился Евгений Гор. 44-летний мужчина резко постарел. Не исключено, что он стал стремительно терять волосы, поэтому решил их сбрить. По предположениям поклонников, Евгений испытывал сильный стресс из-за новостей о своей жене, поэтому и стал выглядеть как ее ровесник.
Напомним, что у Надежды Бабкиной был конфликт с помощником Рябовым. Он даже решил уволиться из театра. Однако сейчас они вновь наладили общение. В середине августа артистка публично поздравила его с днем рождения, опубликовав совместное фото.
Ранее Надежда Бабкина раскрыла секрет своей моложавой внешности.