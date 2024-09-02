Постарел из-за стресса? Муж Бабкиной показал себя седым и лысым после сообщений о романе певицы

Поклонники певицы Надежды Бабкиной обсуждают ее изменившегося гражданского мужа Евгения Гора. Мужчина вышел на связь в социальной сети с лысой макушкой и седыми короткострижеными боками.

Слухи о проблемах в отношениях Бабкиной и Гора ходят давно. В кулуарах и в Сети говорили, что артистка увлеклась новым возлюбленным – молодым помощником Сергеем Рябовым. И хоть сама она это опровергает, фанаты все равно считают, что их связывает не только дружеское и деловое общение.

На фоне всех этих сообщений пользователи обратили внимание, как изменился Евгений Гор. 44-летний мужчина резко постарел. Не исключено, что он стал стремительно терять волосы, поэтому решил их сбрить. По предположениям поклонников, Евгений испытывал сильный стресс из-за новостей о своей жене, поэтому и стал выглядеть как ее ровесник.