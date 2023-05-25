Постарел и облысел: неузнаваемый 64-летний актер Александр Балуев вышел в свет

Еще несколько лет назад Александр Балуев активно снимался в проектах и был известен зрителям по ролям бравых офицеров. Однако в какой-то момент актер вдруг пропал и перестал появляться на публике. Сообщалось, что он стал затворником и решил больше не возвращаться в светское общество. Недавно же он впервые за долгое время показался на публике, и поклонники, увидев кумира, оказались шокированы.

64-летний Балуев появился на открытии памятника Валерию Гаркалину, с которым был близко знаком. Его запечатлели на мероприятии журналисты программы НТВ «Ты не поверишь!», и эти кадры появились в Сети. На них артиста совершенно не узнать. Он сильно постарел, поседел и полысел, также его лицо покрылось морщинами. Корреспонденты отметили, что при разговоре о почившем товарище Александру было тяжело сдерживать слезы. По всей видимости, ему все еще тяжело справляться с потерей.