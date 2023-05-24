18:40, 24 мая 2023
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74-летняя Ирина Муравьева удивила Санкт-Петербург своим внешним видом
74-летняя народная артистка России Ирина Муравьева в очередной раз блеснула перед широкой публикой, на этот раз – в Санкт-Петербурге.
Звезда советского и российского кинематографа и актриса Государственного академического Малого театра приехала в северную столицу на фестиваль «Виват кино России!».
Как сообщает портал «7Дней.ru», Муравьева спела на открытии фестиваля песню «Эта женщина в окне» и сфотографировалась вместе с ведущей «Первого канала» Екатериной Стриженовой.
На фото Ирина Владимировна выглядит бодрой и здоровой.
Источник напоминает, что не так давно Муравьева сумела сбросить двадцать килограммов. Лишний вес звездная актриса накопила после кончины супруга Леонида Эйдлина, ушедшего из жизни в 2014 году в возрасте 77 лет.