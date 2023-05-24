74-летняя Ирина Муравьева удивила Санкт-Петербург своим внешним видом

74-летняя народная артистка России Ирина Муравьева в очередной раз блеснула перед широкой публикой, на этот раз – в Санкт-Петербурге.

Звезда советского и российского кинематографа и актриса Государственного академического Малого театра приехала в северную столицу на фестиваль «Виват кино России!».

Как сообщает портал «7Дней.ru», Муравьева спела на открытии фестиваля песню «Эта женщина в окне» и сфотографировалась вместе с ведущей «Первого канала» Екатериной Стриженовой.

На фото Ирина Владимировна выглядит бодрой и здоровой.

Источник напоминает, что не так давно Муравьева сумела сбросить двадцать килограммов. Лишний вес звездная актриса накопила после кончины супруга Леонида Эйдлина, ушедшего из жизни в 2014 году в возрасте 77 лет.