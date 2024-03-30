«Постараюсь сделать что-то полезное»: Никита Кологривый впервые высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый впервые высказался о теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. В своем Telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим и пообещал помочь нуждающимся.

«Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта! Постараюсь сделать что-то действительное полезное для нуждающихся, что смогу!» — написал Никита Кологривый.

Также актер поблагодарил всех за поддержку после недавнего скандала с его участием в ресторане в Новосибирске. Он призвал не совершать глупостей и не следовать его примеру. По словам Никиты Кологривого, он скоро разберется с тем, что происходит в его жизни.

«Спасибо за поддержку тем, кто не отвернулся! Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером! Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга! Скоро разберусь со всем, пока нужно время, ребята! Мир в ваши дома!» — обратился к подписчикам актер.

Напомним, недавно Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Актер в состоянии сильного алкогольного опьянения начал приставать к официантке и укусил ее за бедро. В результате артист попал в спецприемник, где провел семь суток.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди прорвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 380 человек.

Ранее сообщалось о том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пожертвовал 5 млн рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».