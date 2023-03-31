Постарались соседи: на пути к продаже замка Пугачевой в деревне Грязь появилось препятствие

Певице Алле Пугачевой и ее мужу юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) отныне будет сложнее продать замок в деревне Грязь Московской области. Препятствие создали соседи – они выставили на продажу свой особняк, который выигрышнее предложения знаменитостей.

Их дом стоит 127 млн. По сравнению с замком певицы, это в 7 раз ниже – особняк артистки выставлен за 800 млн.

Соседи указали в объявлении адрес деревня Грязь, 38Б. По этому же адресу находится гигантское строение певицы, а настоящий адрес соседского строения – дом 38А.

Из-за ошибки у объявления больше просмотров. Соседский дом чуть меньше замка, он занимает площадь 900 квадратных метров, имеет 4 этажа, есть гостевой дом, два гаража, сад, дом для охраны, мини-ферма. Дом выполнен в классическом английском стиле.

Внутри установлены мебель и техника высокого качества. Дополнительно можно приобрести коллекции керамики, кукол, картин. Продавцы обещают в качестве бонуса двух мини-пони.

Как уточняет ФАН, строение, в отличие от замка Пугачевой, занесено в кадастр и имеет номер.

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