«Антирейтинговая позиция»: продюсер объяснил, почему Гудков не вернется в «Вечерний Ургант»

Продюсер Рудченко заявил, что Александра Гудкова не вернут в «Вечерний Ургант». Об этом стало известно «Страстям».

Последние несколько месяцев ходят слухи о том, что шоу «Вечерний Ургант» могут вернуть в эфир Первого канала. Якобы, сам Константин Эрнст выступал за возвращение телепрограммы вместе с его главным ведущим.

О том, есть ли шансы вернуться соведущему Урганта, Александру Гудкову, мы спросили у продюсера Павла Рудченко.

«Я не думаю, что Гудкова в ближайшее время вернут на Первый канал. В данный момент это была бы антирейтинговая позиция канала. В связи с его антироссийской позицией многие общественники могли бы бойкотировать программу. Поэтому, если руководство канала все-таки примет решение о привлечении Гудкова для какого-то проекта, то оно будет неправильным», — заявил он.

Полный текст о том, чем сейчас занимается Александр Гудков и как «отмена» повлияла на его жизнь, читайте по ссылке.