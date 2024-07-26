«Постановочный момент»: объявившая о разводе Татьяна Бакальчук оценила видео мужа с их детьми

Конфликт в семье самой богатой женщины России продолжает набирать обороты. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук раскритиковала мужа, опубликовавшего видеоролик с детьми.

Как пояснила 48-летняя бизнесвумен, ее пока еще законный муж Владислав Бакальчук совсем не искренен в ролике, на кадрах которого играет с сыновьями.

«По Telegram-каналам ходят фотографии и видео моих детей вместе с Владиславом. Рассказываю, как это было на самом деле. Владислав позавчера поздно вечером приехал в отель, где отдыхают мои дети с мамой и няней. Несмотря на позднее время, он попросил, чтобы мальчики прекратили все приготовления ко сну и начали с ним играть. Он сказал няне снять этот постановочный момент на камеру», - приводит StarHit слова Татьяны.

Бакальчук подчеркнула, что видео не имеет ничего общего с реальностью, и это может подтвердить ее мать.

Напомним, 23 июля Владислав Бакальчук в разговоре с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым сообщил, что жена ушла из дома. Также он заявил о рейдерском захвате Wildberries. Позже Татьяна объяснила, что это связано с их предстоящим разводом. У пары семеро детей.

Ранее Знакомый владелицы Wildberries рассказал, что она влюбилась. Это может быть возможной причиной конфликта бизнесвумен с мужем Владиславом.