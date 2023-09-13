Поссорившаяся с Пугачевой Анциферова не захотела говорить и вспоминать о ней

Певица Татьяна Анциферова, известная по хиту «Ищу тебя», не захотела говорить и вспоминать об уехавшей из России артистке Алле Пугачевой. Когда-то сообщалось, что певицы поссорились из-за этой песни – композиция предназначалась Примадонне, но ее отдали Анциферовой. После этого молодую певицу перестали приглашать на радио и снимать на телевидении – она попала в черные списки.

У Анциферовой поинтересовались о реакции на отъезд Пугачевой. На это артистка сказала: «Я вообще о ней не вспоминаю… Говорить о тех людях, которые уехали, не считаю нужным». Слова эстрадной певицы приводит сайт mk.ru.

Она назвала враньем информацию о том, что когда-то призывала оставить Примадонну в покое. Певица считает, что любой человек «сам знает, что ему делать».

Уехавшие из России люди сделали это по «своим» причинам, думает Анциферова. Она никого не осуждает: ни оставшихся, ни уехавших.

Ранее сообщалось, что певица Катя Семенова оскорбила 74-летнюю Пугачеву. Исполнительница назвала ее «гениальным артистом и ужасным человеком».