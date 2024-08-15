Поссорились из-за хитов: группа «Вирус!» отсудила у бывшего продюсера полмиллиона рублей

Участники популярной в 90-х годах поп-группы «Вирус!» отсудили у бывшего продюсера Игоря Селиверстова 500 тысяч рублей за нарушение авторских прав на использование песен коллектива. Об этом сообщает Life.ru с ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как пояснила представитель группы «Вирус!» Валерия Рытвина, авторами и правообладателями хитов «Ты меня не ищи», «Попрошу тебя» и других являются участники основного состава Ольга Козина (Лаки), Юрий Ступник (DJ Doctor) и Андрей Гудас (Чип).

При этом Селиверстов объединился с экс-участницей группы Людмилой Харт и полтора года организовывал ей гастроли с хитами группы в разных городах России без согласования с основным составом и выплаты авторских.

Ранее критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Вирус!» Ольгу Лаки на «ВИА Суперстар!». Журналист заявил, что певица оставила его «на взводе». Артистка не смогла сдержать эмоций из-за резких слов и оценки члена жюри.