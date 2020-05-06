«Ну харе уже халатом хвастаться»: сын Собчак высмеял ее в новом видео

Восьмилетний Платон Виторган, сын журналистки Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, стал главным критиком своей звездной мамы. В новом видео, опубликованном в ее блоге, мальчик высмеял журналистку за хвастовство халатом.

Собчак сняла видео, на котором демонстрировала свой халат и восхищалась им. В какой-то момент из соседней комнаты к ней пришел сын, не оценивший кривляния мамы перед зеркалом.

«Мам, ты же бизнес-герл, красотка. Ну харе уже халатом хвастаться», — заявил Платон, комментируя ее долгие сборы перед зеркалом.

Подписчики Собчак оценили чувство юмора наследника.

«Гены Собчак все же победили», «Приколист, красавчик! Маму любит», «Как я люблю на вас смотреть», – написали в комментариях.

Напомним, Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом в 2019 году. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Сейчас журналистка замужем за режиссером Константином Богомоловым.

Ранее мы писали о том, что журналистка Ксения Собчак в меховой юбке едва не упала на сцене в Петербурге.