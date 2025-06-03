После скандала с квадроберами Mia Boyka отменяют из-за насмешек над азиатами

Певица Mia Boyka вновь столкнулась с хейтом в Сети. Пользователи TikTok собираются «отменить» артистку из-за насмешек над азиатами.

В прошлом году исполнительница хита «Пикачу» попала в скандал после того, как публично посмеялась над девочкой-квадробером. Mia Boyka потребовалось восемь месяцев, чтобы вновь начать налаживать карьеру, так как из-за всей этой истории у нее отменились все концерты. Певица признавалась, что перестала зарабатывать, так как у нее за это время было лишь пять платных шоу.

Теперь же артистке грозит новая отмена. Все дело в видео годичной давности, в котором она иронично изображала азиатскую внешность. Когда ролик распространился в Сети, пользователи сильно разозлись на Mia Boyka и потребовали публичных извинений от вокалистки.

«Она оскорбила своим жестом всех азиатов!» - возмущаются пользователи Сети.

Напомним, что девочка-квадробер, которую певица пригласила на сцену в прошлом году, из-за нее столкнулась с насмешками сверстников. Она признавалась, что не хотела снимать маску на публике, но Mia Boyka поступила по-своему.

Ранее Mia Boyka впервые рассказала о новом бойфренде.