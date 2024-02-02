Посол Израиля рассказала о ВНЖ депортированных в страну участников «Би-2», об этом сообщает ТАСС.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин рассказала журналистам, что вопрос с видом на жительство членов группы «Би-2» будет решаться в общем порядке.

Отвечая на вопрос о том, будет ли предоставлен особый статус тем, кто не является гражданами страны, посол ответила отрицательно.

«Те, кто является израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет», — объяснила Гальперин.

Напомним, коллектив депортировали из Таиланда после выступления на острове Пхукет. Сообщалось, что у рокеров были проблемы с документами, которые позволяли работать иностранцам на территории страны. Позже выяснилось, что российские дипломаты настаивали на том, чтобы часть коллектива депортировали в РФ.

Однако спустя какое-то время все члены группы улетели в Израиль. С этим им помогли западные дипломаты.

Ранее мы писали о том, что солист «Би-2» нашел «русский след» в организации задержания группы в Таиланде.