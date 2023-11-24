«Пособия не получаю»: жена Тарасова высказалась о бедственном положении семьи

Модель Анастасия Костенко заявила, что у нее есть работа и прекрасный доход. Жена футболиста Дмитрия Тарасова ответила на вопросы подписчиков о том, что ее семья бедствует. Об этом сообщает StarHit.

Девушка активно ведет личный микроблог, где рассказывает о своей жизни и публикует разные фотографии. Поклонники заметили, что раньше Анастасия ходила в брендовых нарядах, а теперь она примеряет все более дешевые вещи. Многие посчитали, что у пары появились проблемы с финансами. Якобы именно из-за этого супруги постоянно напоминают в своих разговорах бывшую жену спортсмена Ольгу Бузову.

В разговоре с фанатами Костенко попросила их не переживать за ее финансы.

«Декларации подаю вовремя, заполняю правильно (есть бухгалтер), налоги плачу тоже вовремя, пособия не получаю, так не прохожу по условиям для их получения. То бишь, работа имеется, доход прекрасный, чего и вам желаю», – заявила звезда.

29-летняя модель порекомендовала всем интересующимся найти работу по душе, чтобы «никогда не пришлось работать».

Ранее Анастасия Костенко намекнула на одиночество Ольги Бузовой после ее скандального интервью.