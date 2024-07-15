«Посмотрите на себя»: 66-летний певец Виктор Салтыков отреагировал на многочисленные сообщения о прыщах на теле

66-летний певец Виктор Салтыков, бывший муж артистки Ирины Салтыковой рассказал, что получил много сообщений по поводу прыщей на теле. Он обратился к пишущим со словами «посмотрите на себя».

Салтыков разместил реакцию на своей странице в соцсетях.

«Я тут разместил море и себя на море. Получил массу непонятных комментариев по поводу прыщей на теле. Посмотрите сначала на себя и свои прыщи прежде, чем что-то писать. Если вы скрыты от кого-то, не несите ересь, пожалуйста. Будьте добрее. Зачем быть такими некорректными в жизни. Тогда не пишите сюда вообще. Найдите себе подобных и пишите им. Мы добрые, хорошие, нормальные ребята», - сказал артист.

Его публикацию поддержала певица Наталья Штурм.

Подписчики призвали Виктора не реагировать на комментарии. «Вы все равно классный мужчина», - говорится в одном из сообщений.

«Какие прыщи?! Вы любимый артист целого поколения и даже не одного. А это все бред какой-то», - писали в Сети.

Ранее Салтыков делился, что бывшая жена предрекала ему смерть от алкоголизма. Сейчас артист счастлив в браке с Ириной Метлиной. Салтыков признавался, что не любит грубых женщин и хамок.