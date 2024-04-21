«Посмотрите на этих губастых. Катастрофа!»: Александр Розенбаум против пластики в угоду моде

Александр Розенбаум выступил против хирургических вмешательств ради красоты. Певец считает, что пластические операции нужно делать только по медицинским показаниям или при серьезной необходимости. Об этом сообщает Kp.ru.

Артист приехал на премию «Шансон года», которая проходила 20 апреля в «Live Арене». Журналисты спросили у Александра Розенбаума, что он думает о пластических операциях.

Певец напомнил, что получил медицинское образование, и это сильно повлияло на его отношение к пластике.

«И у нас был предмет челюстно-лицевая хирургия на пятом курсе. И наш преподаватель, а это было еще в семидесятых годах прошлого столетия, говорил: «Дорогие мои студенты, пластику нужно делать людям, у которых либо посттравматические какие-то дела, либо что-то мешает человеку», – пояснил артист.

Александр Розенбаум заявил, что менять свою внешность в угоду моде вовсе не стоит. Мужчина считает, что люди, которые ложатся на операционный стол без особой необходимости, просто калечат себя.

«Ну вы посмотрите, я прошу прощения, я вроде не вижу, слава Богу, но вы посмотрите на этих губастых. Ну это же сойти с ума, это же катастрофа вообще, это же ужас!» – негодует певец.

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