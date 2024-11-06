«Посмотрите, что я сделал»: Познер ответил на вопрос, является ли он патриотом России

Журналист Владимир Познер отказался считать Россию своей Родиной в документальном фильме «Турецкая тетрадь». К такому выводу пришел режиссер Никита Михалков, комментируя картину. Насколько это утверждение верно, решили выяснить журналисты «Абзаца».

У Михалкова вызвал сомнения убежденный патриотизм Познера. Так, в своем фильме журналист отказывался признавать Россию Родиной. Журналисты связались с телеведущим и спросили у него напрямую, считает ли он себя русским патриотом.

Познер указал на это собеседнику, что если родиной считать страну, в которой ты родился, то для него это Франция, и с этим ничего не поделать.

«Вы знаете, если считать Родиной страну, где ты родился, выходит, что это Франция. Ну так получилось, родился во Франции. Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос», — заявил журналист.

Ранее Познер заявил, что не видел передачу Михалкова с критикой в свой адрес. В это время, по словам телеведущего, он был за границей.