«Посмотрите, что случилось!»: уехавшая из России Лайма Вайкуле едва не стала жертвой стихии в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле, которая уехала из России в 2022 году и сейчас находится у себя дома в Юрмале, столкнулась со стихией. 70-летняя артистка вышла на связь в личном блоге и рассказала, что после прошедшего урагана у нее на участке попадали сосны.

На опубликованном видео Лайма Вайкуле предстала на территории своего коттеджа в Юрмале. Певица была в синем спортивном костюме и очках, а ее волосы были убраны. Артистка продемонстрировала последствия прошедшего урагана — в ролике были видны упавшие на участке сосны. Рядом со знаменитостью оказался ее питомец — французский бульдог.

«Вчера у нас был соснопад. Посмотрите, что случилось, пока мы спали!» — высказалась Лайма Вайкуле.

Подписчики певицы отреагировали на ее публикацию и стали обсуждать случившееся.

«Соснопад — какое слово-то интересное! Хорошо, что никто не пострадал», «Вот это я понимаю — буйство стихии», «Ничего себе, и не проснулись от такого шума?» — написали пользователи Сети.

Напомним, в 2022 году стало известно, что Лайма Вайкуле переехала из России в Латвию. По слухам, певица осталась без заработков и занялась организацией своих концертов в европейских странах. Однако недавно из-за низкого спроса ее шоу на Тенерифе, которое должно было состояться 11 октября, перенесли на декабрь.

Ранее мы писали о том, что продюсер Павел Рудченко высказался о карьере Лаймы Вайкуле в РФ.