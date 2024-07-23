«Ее здесь не воспринимают как певицу»: продюсер высказался о карьере Вайкуле в РФ

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о карьерных перспективах латвийской певицы Лаймы Вайкуле в России. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению медиаменеджера, у артистки вряд ли получится реанимировать карьеру в России, поскольку в прошлом она позволила себе множество русофобских высказываний.

«Действительно, Вайкуле уже сожгла всевозможные мосты, как со своими поклонниками в нашей стране, так и в принципе со всем шоу-бизнесом. То есть концертно-гастрольная деятельность, я считаю, у нее в России уже закончена, потому что она однозначно вот этими своими русофобскими высказываниями, лозунгами, всевозможными действиями показала свое отношение как к стране, как к власти нашей страны, так и к ее гражданам», - заявил продюсер.

Музыкальный критик также рассказал, что основным источником дохода Вайкуле на протяжении многих лет была гастрольная деятельность в России. Однако теперь, по его словам, певица вынуждена перестраиваться под новую реальность.

«Вот эта вот вся история с ее русофобскими высказываниями обрезала ей возможность возврата на российскую сцену. Ее здесь уже не воспринимают ни как успешную певицу, ни как деятеля определенного. То есть она уже, в принципе, никому не нужна. Те, кто считал ее своим кумиром, горько разочаровались в этой артистке. Поэтому Лайма зарабатывает на каких-то своих бизнесах в той стране, где она сейчас проживает, и все. Вся концертная деятельность в России у нее накрылась медным тазом. Основной доход, который приносила концертная деятельность и ее косметические бренды, все это было на территории России. Основная монетизация Лаймы Вайкуле шла именно из России», - резюмировал он.

О том, как начиналась карьера Лаймы Вайкуле, чем она сейчас занимается и почему ее звезда погасла, читайте здесь.