«Посмотрим»: Григорий Лепс высказался о совместном треке с Егором Кридом

Певец Григорий Лепс посетил церемонию вручения музыкальной премии RU.TV 2024 и высказался о коллаборациях с Егором Кридом. В беседе с Пятым каналом исполнитель хита «Самый лучший день» признался, что был бы не против поработать вместе с ним и с другими молодыми артистами.

Слухи о совместной композиции Григория Лепса и Егора Крида ходят уже давно. Кроме того, артист уже сотрудничал с кумирами молодежи: так, он записал трек «Бейби» с певцом Ваней Дмитриенко и песню «Я оставлю» с рэпером Мотом (Матвей Мельников).

Егор Крид также вступал в коллаборации, самой известной из которых является песня «Цвет настроения черный», записанная с певцом Филиппом Киркоровым. Однако совместного трека с Григорией Лепсом у исполнителя хита «Самая-самая» пока нет.

Сам Григорий Лепс отметил, что он вполне не против попробовать посотрудничать с Егором Кридом.

«Посмотрим. Получится — получится, нет — нет. Кто знает?» — поделился певец.

По словам артиста, он всегда рад работать вместе с молодыми артистами.

«Можно, если они не будут против. Они же молодые, популярные, мотивированные, а я-то уже… Мне что петь, что не петь», — отметил Григорий Лепс.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Любови Успенской.