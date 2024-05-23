«Не думаю, что она попрошайка»: Лепс высказался о конфликте Киркорова и Успенской

Григорий Лепс высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Григорий Лепс посетил премию телеканала RU.TV и пообщался с журналистами. На красной дорожке его спросили, слышал ли он о конфликте между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. Выяснилось, что артист не в курсе происходящего.

«Первый раз об этом слышу, это ужасно! Я на стороне правды. Не думаю, что она попрошайка. Хотя, бог его знает, что у них там произошло. Встречу Филиппа — поинтересуюсь», — рассказал он.

Напомним, скандал между звездами вспыхнул после того, как Любовь Успенская в одном из интервью назвала Киркорова «женоненавистником». Спустя некоторое время артист подал на нее в суд с требованием взыскать 10 миллионов рублей. В свою очередь, Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой» и вспомнил случаи, когда она, якобы, выпрашивала у артиста дорогие вещи.

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