«Посмотрим, что скажет доктор»: Ольга Орлова готовится к операции

Певица Ольга Орлова заявила, что готовится к операции из-за проблем со зрением. Знаменитость рассказала о предстоящей манипуляции в соцсети.

Певица пожаловалась на плохое зрение: она не видит ни вдали, ни вблизи. Теперь, по словам Ольги, ей предстоит операция по замене хрусталиков. В конце декабря у артистки состоится консультация у офтальмолога.

«К сожалению, мне нельзя сделать лазерную коррекцию из-за особенностей, поэтому в моем случае — только замена хрусталиков. Я лично очень созрела. Посмотрим, что скажет доктор», — высказалась знаменитость.

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