«Посмотрел на меня грустно, сказал, что у него что-то с сердцем»: Жемчужная со слезами вспомнила, как умирал ее муж

Актриса Екатерина Жемчужная рассказала, как три года назад от рака умирал ее муж. Вспоминая это, она не могла сдержать слез в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия».

По признанию Жемчужной, ей до сих пор тяжело от утраты любимого. Ее супруг Георгий знал, что у него есть злокачественная опухоль, лечился, но в один момент его состояние резко ухудшилось. Артистка поделилась, что 31 мая они всей семьей праздновали день рождения дочери, когда мужчина сказал, что ему плохо. Пришлось вызывать скорую помощь.

Мужа Екатерины Андреевны госпитализировали и сразу положили в реанимацию Боткинской больницы.

«И там, лежа в кровати, он посмотрел на меня грустно, сказал, что у него что-то с сердцем. Его увезли врачи. Через два-три часа его не стало. С именем «Катюха, Катюха» он ушел…» - призналась актриса.

Напомним, что Георгий был единственным мужем Жемчужной. От него она родила дочь Лялю, которая, как и родители, связала жизнь с кино.

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