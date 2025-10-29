«Посмотрел минут 15»: бывшему мужу Собчак не понравилось интервью Инстасамки

Актеру Максиму Виторгану не понравилось интервью Инстасамки, которое она дала его бывшей жене Ксении Собчак. Он высказался об этом в соцсетях.

Напомним, что Дарья Еропкина, в девичестве Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, дала многочасовое интервью журналистке. Она рассказала о заговоре против России в музыкальной индустрии и раскрыла подробности своего конфликта с коллегами Дорой и Мэйби Бэйби. Также рэперша заявила, что планирует сменить сценическое имя, а «Инстасамки через 10 лет не будет».

Максим Виторган решил высказаться об интервью и опубликовал в соцсетях короткий комментарий.

«Из неожиданного: посмотрел минут 15 интервью Инстасамки. Когда она (открывала рот, - прим. ред.) в микрофон на сцене это выглядело содержательнее и эстетичнее», – написал актер.

Что именно не понравилось Виторгану, он не объяснил.

Ранее Максим Виторган назвал Инстасамку стукачкой после жалобы на Дору и Мэйби Бэйби. Он прокомментировал скандальную ситуацию между артистками фразой «вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то?».