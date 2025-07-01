«Гнилье стукачей»: Виторган отреагировал на жалобу Инстасамки

Максим Виторган назвал Инстасамку стукачкой после жалобы на Дору и Мейби Бейби. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня Инстасамка пожаловалась в своих соцсетях на исполнительниц Дору и Мейби Бейби, которые выступили на городских мероприятиях для молодежи. По словам певицы, ее коллеги недостойны выступать из-за наличия каверов в их последних альбомов на песни артистов-иноагентов.

«Сегодня они выступают для русских людей, для нашей молодежи, делают альбомы с разрушающим контентом, под соусом свободы они толкают и всегда толкали пропаганду», — жаловалась Инстасамка.

На это отреагировал актер Максим Виторган, который осудил певицу за донос на коллег.

«Вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то? Мизулина ее укусила? А чего она не пишет-то, что люди радостно плясали под эти песни и им пофиг было? Фу…» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Виторган рассказал о ежедневной традиции с сыном от Собчак.