«Пошли метастазы»: стало известно, почему диагноз умершей Инны Чуриковой держался в тайне

Совсем недавно в мире отечественного кино произошла огромная потеря: на 80-м году жизни не стало Инны Чуриковой. Эту трагедию провозгласили самым обсуждаемым событием минувшей недели, вот почему кончину актрисы затронули даже в эфире передачи «Звезды сошлись».

Долгое время публика терялась в догадках, что стало причиной смерти Чуриковой. Пролить свет на данный вопрос решилась Людмила Поргина. Заслуженная артистка РФ заявила: на похоронах ей раскрыли диагноз Инны Михайловны. Выяснилось, что у знаменитости была раковая опухоль. Родственники Чуриковой знали об этом недуге, но намеренно скрывали его от публики, поскольку не хотели никого огорчать.

«Она в последнее время жаловалась на нехватку сил, была слабость, ставили китайские иголки. На похоронах мне говорили, что у нее раковая опухоль, пошли метастазы. Я стояла там, за Ванечкой, он рыдал. На коленях стоял перед гробом», — сообщила Поргина.

Ранее госпитализированный Валерий Афанасьев вышел на связь с журналистами и сообщил о своем состоянии. Подробности читайте в этой статье.