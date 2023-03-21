«Последствия операции»: что происходит с носом Оксаны Самойловой

На прошлой неделе Оксана Самойлова напугала поклонников. Сначала блогер на протяжении всего дня жаловалась на жуткие головные боли, из-за которых у нее текли слезы, а затем она и вовсе оказалась в больнице. Вышла на связь с подписчиками бизнесвумен только через некоторое время и сказала, что страдает из-за проявлений гайморита. Впрочем, поверили ей далеко не все, так как фанатам известно, что супруга Джигана делала пластические операции.

Врач-хирург Илья Алмазов проанализировал фотографии Самойловой и все известные данные о ее состоянии и пришел к определенным выводам. По его словам, ринопластика здесь не играет никакой роли, и скорее всего у Оксаны все-таки хроническое заболевание.

«С наружным носом у нее все порядке, поэтому это вряд ли какое-то осложнение после исправления формы носа, которое говорило бы о воспалении и о наличии гноя как последствия операции», - рассказал пластический хирург в беседе с Пятым каналом.

При гайморите же, как утверждает эксперт, из носовой полости выходят гнойные слизистые массы, и эти процессы могут прекращаться, а затем вновь возобновляться.

Чтобы вылечить гайморит, Оксане Самойловой придется принять решение. Либо она будет принимать антибиотики и промывать нос противовоспалительными препаратами, либо ей придется ложиться под нож. При хирургическом методе производится разрез десны, после чего при помощи тонкой линии эндоскопа чистится верхняя челюстная пазуха и восстанавливаются соустья между носовым ходом и ее стенкой.

Ранее Оксана Самойлова впервые высказалась по поводу проблем, происходящих в их семье. Напомним, что блогер и рэпер после возвращения из Израиля перестали жить вместе. Джиган некоторое время находился на лечении в психиатрической клинике, но даже после выписки к родным не вернулся. Сам артист говорит, что все у них в порядке. А вот его супруга настроена не так оптимистично.